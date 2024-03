Solider Kanzler

In diesem Tumult ist es kluge Weitsicht von Bundeskanzler Karl Nehammer, wenn er sich wie in dieser Woche beim EU-Gipfel eindeutig an die Seite Israels stellt. Das hat jetzt nicht so viel mit der „historischen Verantwortung“ zu tun. Es geht um die Verbundenheit mit einem kleinen Land, das in etwa so viele Einwohner wie Österreich hat, mit der Wirtschaftsleistung vergleichbar ist und uns kulturell ziemlich nahesteht.