Zells Eisbären verkünden bereits ersten Top-Zugang

„Nach dem Ausstieg vom EHC Lustenau aus der Alps Hockey League war zuerst mal der Schock sehr groß, schließlich war ich 11 Saisonen beim EHC, hatte extrem schöne und erfolgreiche Zeiten und dafür werde ich dem Verein auch immer dankbar sein. Gleichzeitig wusste ich aber, dass ich mich neu orientieren muss und da war relativ schnell nach Saisonende für mich klar, dass es nur Zell am See sein kann. Ich bin von der Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren und den sportlichen Zielen überzeugt. Außerdem kenne ich Zell am See von früher noch und weiß, dass es ein extrem toller Ort ist, um Eishockey zu spielen“, freut sich der Neo-Eisbär.