„Er tut mir richtig leid, Bresnik könnte helfen“

Die klare Niederlage von Dominic Thiem gegen Lukas Neumayer beim Challenger in Zadar war für mich fast schon schockierend. Ich möchte Lukas auf keinen Fall schlechtmachen. Er ist ein super Tennisspieler, der mir voll taugt. Aber Dominic spielt normal einfach in einer ganz anderen Liga. Aber er bringt derzeit gar nichts von seinem Können auf den Platz. Da fehlt es im Spiel an allen Ecken und Kanten.