Mauritius statt Favoriten! „Macht uns alle stolz“

„Er hat einen sehr guten Charakter, ist menschlich top und will immer gewinnen“, lobt FavAC-Trainer Dozhghar Kadir Allan Wan Kut Kai. Der dem Ostligisten beim Heimspiel am Freitag gegen Krems aus gutem Grund fehlen wird – der „Achter“ wurde nämlich ins Nationalteam von Mauritius einberufen, am Freitag geht’s in der Vorrunde zur Afrika-Cup-Quali gegen Tschad, am 26. März wartet das Rückspiel. „Das macht uns alle extrem stolz, für den Klub ist das eine Ehre, das passiert nicht alle Tage.“