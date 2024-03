Auch Polaschek will Strafmündigkeit senken

Auch der Praxisbezug solle durch die Lehrersausbildungsreform gesteigert werden. Es werde bei der Nachbesetzung der Lehrer aber an zwei Strängen gearbeitet. Polaschek: „Wir holen auch über ein Quereinsteigermodell Personen an die Schulen, die bisher eine andere Lebens- und Berufserfahrung hatten. Dazu gibt es nun ein strenges Auswahlverfahren, das auch nicht jeder besteht. Aber alle Personen, die das Auswahlsystem durchlaufen, können sich dann für eine Stelle an der Schule bewerben. Wir haben extrem großes Interesse für dieses System.“