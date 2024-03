Regieren bald die Jugendbanden?

Wien-Favoriten ist auch ein wenig Heimat. Dort habe ich einige Jahre gewohnt. Vor allem aber unterrichte ich seit über 30 Jahren an Favoritner Schulen und tue es immer noch gerne. Die Arbeit hat mein politisches Denken geprägt und mir Einblicke in völlig fremde Lebensweisen ermöglicht. Eine Schulleiterin hat es während einer Konferenz so beschrieben:„Favoriten ist kein Ponyhof.“ Pöbelnde, mitunter gewalttätige Schüler haben von Beginn an zu meinem Alltag gehört.