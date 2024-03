Albaniens Premier greift Journalistin ins Gesicht

So gar nicht staatsmännisch hat sich Albaniens Premier Edi Rama in einer Interviewsituation am Dienstag vor dem Hauptquartier seiner sozialistischen Partei gezeigt. Er griff einer kritisch fragenden Journalistin einfach ins Gesicht - aufgrund des übergriffigen Verhaltens wird ihm nun ein Einschüchterungsversuch vorgeworfen.