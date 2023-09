Makaberer Putin-Witz: Großes Gelächter im Publikum

Auch Wochen nach dem Tod Prigoschins bei dem Absturz seines Privatjets in Russland wird immer wieder der Verdacht laut, Putin höchstselbst könnte sich in einer Art Machtprobe an dem einstigen Verbündeten gerächt haben. Prigoschin war spätestens dann in Ungnade des Kreml-Chefs gefallen, als er mit seiner Kampfgruppe Wagner in einem Aufstand bis kurz vor Moskau marschiert war.