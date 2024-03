FPÖ fixiert Liste mit 42 Kandidaten für EU-Wahl

Vilimsky hält bis zu sieben Mandate möglich, wie er am Montag in einer Pressekonferenz sagte. Dabei berief sich der Politiker auf Umfragen. Vilimsky kündigte erneut „Widerstand gegen diesen Irrsinn in Brüssel an“ und hofft auf verstärkte Präsenz nach der Wahl. Dennoch wolle er Parlament, Kommission und Beamtenapparat „abspecken“. Zudem gehöre ein Sitz im „Wanderzirkus zwischen Brüssel und Straßburg gestrichen“, sagte er am Montag.