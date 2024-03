Jeder gegen jeden | Seltsames Glücksland

„Jeder gegen jeden“ – das sei offenbar das Motto bei der gestrigen Nationalratssitzung gewesen, berichtet „Krone“-Innenpolitik-Redakteurin Petja Mladenova aus dem Parlament. Es sei deutlich zu merken, dass bereits der Wahlkampf tobt. Natürlich sind im sogenannten Hohen Haus auch wieder alle möglichen – abwertenden, was sonst – Kraftausdrücke gefallen. Ja, „jeder gegen jeden“: So wird es aber nicht weitergehen können nach den Wahlen im kommenden Herbst. Nachdem es keinerlei Anzeichen für eine absolute Mehrheit einer Partei gibt, ja selbst die Zweifel groß sind, ob überhaupt noch eine Zweier-Koalition groß genug für eine Mehrheit wäre, müssen also zwei oder gar drei Parteien zueinander finden, um das Beste für das Land und die Menschen im Land in der neuen Regierung umzusetzen. Und das, nachdem sie vorher aneinander kein gutes Haar gelassen haben.