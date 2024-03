Piste lädiert! Keine Abfahrtstrainings in Saalbach

Zwei „supergute“ Trainings am Mittwoch

Die klare Nacht und die etwas kälteren Temperaturen hätten zwei „supergute“ Trainings am Mittwoch möglich gemacht, das habe man so nicht erwartet. Nun wolle man alles daran setzen, die zwei Super-G am Freitag sowie die Abfahrt der Frauen am Samstag und jene der Männer am Sonntag noch durchzuführen.