Mimin Valerie Huber für Europawahl in Brüssel

Nun aber überraschte sie noch einmal auf einer ganz anderen Ebene: „Wir können die Gesellschaft mitformen, wir können Repräsentanten wählen“, wandte sich die junge Schauspielerin an ihr Publikum und rief dazu auf, sich am 09.06. bei den bevorstehenden EU-Wahlen zu beteiligen. In die Kamera sprach sie dabei noch in den Wänden des EU-Parlaments in Straßburg, welches sie – parteilos (!) – zwei Tage lang besuchen durfte.