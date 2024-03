Saalbach: Hütter löst schon die Handbremse

Mit 72 Punkten Rückstand auf Gut-Behrami in der Abfahrt und 69 im Super-G will Hütter beim Grande Finale „überhaupt nichts zu verlieren“ haben. Trainings-Zweite wurde die Vorarlbergerin Ariane Rädler (+0,27), Siebente die ebenfalls noch um Kristall ritternde Stephanie Venier (+1,17). Als Abfahrtsdritte hinter der verletzten Sofia Goggia weist die Tirolerin 68 Punkte Rückstand auf Gut-Behrami auf. „Ich habe mich in Crans-Montana extrem nervös machen lassen und habe mir geschworen, dass ich das nie wieder mache. Meine Saison ist gut gelaufen und alles, was kommt, ist Draufgabe“, sagte Venier.