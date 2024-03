Psychotherapie an öffentlichen Unis studieren

Dadurch soll das Studium günstiger und das Therapieangebot ausgebaut werden, um die psychosoziale Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Nach Kritik in der Begutachtungsphase soll der direkte Einstieg in den Master nun mehr Professionen offenstehen, außerdem sollen Praktika in Kliniken und Reha-Einrichtungen verpflichtend sein.