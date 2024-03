Angestellter brach beim eigenem Arbeitgeber ein

Einem mutmaßlichen Einbrecher ist die Polizei im Tiroler Kitzbühel auf die Schliche gekommen. Der 32-jährige Mann soll am Dienstag in einem Lokal in der Gamsstadt zwei Tresore entwendet haben, in denen Goldschmuck und Geld in der Höhe von mehreren Zehntausend Euro gelagert wurden. Aber nicht in irgendeinem Lokal: Der Verdächtige arbeitet in diesem.