Stau-Hotspot Liezen: Kommt nun doch die Umfahrung?

Im Vorjahr ging der Bürgermeisterinnen-Wechsel in Liezen über die Bühne, auf Roswitha Glashüttner folgte Andrea Heinrich. Um nicht unnötige Turbulenzen in die SPÖ-Rochade zu bringen, drückte Parteichef Anton Lang in Sachen Ortsumfahrung Liezen auf die Pause-Taste. Corona hatte schon zuvor das Mega-Verkehrsprojekt in die Warteschleife bugsiert.