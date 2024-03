„Putin opfert russische Soldaten für Machtwahn“

„Putin spekuliert auf unsere Uneinigkeit“

Der russische Machthaber spekuliere darauf, dass der Westen die Unterstützung der Ukraine nicht aufrechterhalten könne. Das sei falsch, so Scholz. Als allererstes sei daher wichtig, „dass wir ein klares Signal an den russischen Präsidenten senden, der so eine Art Wiederwahl organisiert hat. Also: Er muss wissen, dass seine Spekulation, dass wir es nicht schaffen, die Unterstützung für die Ukraine so lange aufrechtzuerhalten, wie das notwendig ist, falsch ist.“