Steelvolleys gewinnen erstes Halbfinale gegen Graz

Die Titelverteidigerinnen aus Oberösterreich setzten sich am Dienstagabend im ersten Spiel im „Best Of Three“-Halbfinale gegen UVC Graz auswärts nach hartem Kampf mit 3:2 (23,19,-18,-15,7) durch. Am Samstag können die Steelvolleys vor heimischer Kulisse damit den Aufstieg perfekt machen.