Was Sie über gefärbte Ostereier wissen sollten

+ Herkunft und Haltungsform: Bei frischen Eiern ist das durch Aufdrucke auf der Schale ersichtlich (0 = Bio, 1 = Freiland, 2 = Bodenhaltung, 3 = Käfig). Die Buchstaben geben das Herkunftsland an (AT = Österreich, DE = Deutschland), die Ziffern danach den Betrieb. „Bei gefärbten und gekochten Eiern können alle diese Kennzeichnungen entfallen“, so Eichberger. Grund: Es ist ein verarbeitetes Produkt. Nur auf der Verpackung müssen diese Angaben aufgedruckt sein. Bei offen verkauften Eier nicht.