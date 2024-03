Ländle-SPÖ setzt auf Antonio Della Rossa

Antonio Della Rossa wurde 1982 in Feldkirch geboren und ist bereits seit 27 Jahren auf verschiedenen Ebenen politisch engagiert – aktuell ist der studierte Politikwissenschaftler SPÖ-Stadtparteiobmann und Stadtvertreter in Bludenz. Beruflich war Della Rossa lange in der Jugendarbeit aktiv, seit einem Jahr ist er als selbstständiger Politikberater tätig. „Mein Ziel ist es, die Stimme Vorarlbergs im Nationalrat stark zu machen und die Herausforderungen unseres Bundeslandes die notwendige Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ich stehe für ein solidarisches Miteinander, soziale Gerechtigkeit und eine Kulturpolitik, die allen zugutekommt“, so der leidenschaftliche Musiker.