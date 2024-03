So viel geben wir heuer für den Osterhasen aus

Vier Millionen süße Osterhasen sind in den kommenden Tagen in ganz Niederösterreich zu finden – freilich in Schokolade gegossen. Ganz nebenbei wollen hierzulande auch noch 10 Millionen Eier gefunden werden. Angesichts dieser Zahlen blickt der heimische Handel eine gute Woche vor dem höchsten Fest der Christenheit durchaus positiv auf das heurige Ostergeschäft.