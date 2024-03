Owetschkin erreicht nächsten NHL-Meilenstein

Alexander Owetschkin hat am Montag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL beim 5:2-Sieg seiner Washington Capitals bei den Calgary Flames seine Saisontore 20 und 21 erzielt und ist damit in einen elitären Kreis aufgestiegen. Der 38-jährige Russe ist erst der dritte Spieler der NHL-Geschichte, der in 19 Jahren in Serie mindestens 20 Tore erzielte.