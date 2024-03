Die verdrängte Pandemie

Zwei Menschen und dazwischen ein Pfeil mit einem Zwei-Meter-Hinweis. Kurz musste ich dieses Wochenende über das Warnschild in einem Museum nachdenken, bis es sickerte: Ach ja, eines dieser wenigen Überbleibsel aus der Pandemie. Es war justament der 16. März, also genau vier Jahre nachdem Österreich mit dem ersten Lockdown in den Stillstand gezwungen worden war, an dem ich daran erinnert wurde, wie gut der Mensch darin ist, zu vergessen und zu verdrängen.