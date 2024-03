Migrationsabkommen: Plausch mit dem Pharao

Da waren also dieser Tage EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Verein mit unserem Karl-Kanzler in Kairo. Nicht, um die Pyramiden und die anderen ägyptischen Altertümer zu bestaunen. Oder nur um ein Plauderstündchen mit dem Pharao, dem durch einen Militärputsch an die Macht gekommenen Diktator al-Sisi, zu halten.