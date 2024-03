Airbnb-Gastgeber müssen sich künftig registrieren

Beherbergungsregister in Österreich geplant

In Österreich ist zudem ein Beherbergungsregister geplant, geklärt werden müssen noch rechtliche Fragen und die technische Umsetzung. Zustimmung zur EU-Verordnung kam auch von der Wirtschaftskammer: „Mit einer Registrierungsanforderung wird nun die Bekämpfung illegaler Angebote verstärkt ermöglicht und die Grundvoraussetzung für fairen und funktionierenden Wettbewerb in der Zimmervermietung geschaffen: gleiche Rahmenbedingungen für gleiche Tätigkeiten“, sagte Johann Spreitzhofer, Obmann des Fachverbands Hotellerie, in einer Aussendung.