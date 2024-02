Strengere Regeln für Airbnb und Co. beschlossen

Das EU-Parlament hat am Donnerstag in Straßburg für strengere Regulierungen von Vermietungs-Plattformen wie Airbnb gestimmt. Alle Anbieter müssen demnach künftig eine Registrierungsnummer beantragen und Daten an die Behörden darüber übermitteln, wie oft und welche Unterkünfte vermietet werden.