Streit mit Nachbarn: Seniorin darf weiter gießen

Bereich nicht entsprechend genutzt

Ingrid Pfeiffer bestreitet das und will weiter kämpfen. Denn alle Hausbewohner würden den kleinen Garten genießen. Für die Rentnerin sei die Aufregung in den letzten Tagen jedenfalls etwas viel gewesen, wie sie sagt. „Ich freue mich, dass unser Fleckchen Grün vorerst bleiben darf“, so Oma Ingrid. Gerade jetzt, wo es draußen schön langsam wieder wärmer wird.