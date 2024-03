Pensionistin (83) darf Pflanzen nicht mehr gießen

Alles grünt in der Stadt Wien. Der Frühling hat Einzug gehalten. Auch die Blumen und Pflanzen in einer Wohnhausanlage in der Sulmgasse in Ottakring blühen auf. Doch wenn es nach der Hausverwaltung geht, dann soll jetzt damit Schluss sein. „Vor zwei Wochen haben wir ein Schreiben erhalten, dass hier sofort alles wegmuss“, erzählt die Seniorin Ingrid Pfeiffer.