„Windräder haben bei uns in Tirol nichts verloren“

„Diese Energiegewinnungsmethode hat in Tirol nichts verloren, denn die Eingriffe in die Natur und das Landschaftsbild sind enorm und schaden dem Tourismusstandort“, ist Parteichef Markus Abwerzger überzeugt. Er verweist auf die östlichen Bundesländer, in denen man sehe, „wie sehr das Landschaftsbild leidet“. Der Blaue ortet „einen schwarzen, heimatzerstörenden Billigaktionismus“ und fordert stattdessen schnellere und weniger bürokratische Verfahren bei der Wasserkraft.