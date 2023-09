100.000 Euro Prämie für das erste Windrad in Tirol

Auch Kinderbetreuung im Fokus

Die Kinderbetreuung wird in mehrfacher Hinsicht Thema sein. Qualifiziertes Personal in der Kinderbetreuung ist nämlich nicht nur in den Ballungsgebieten sehr stark nachgefragt, sondern auch im ländlichen Raum. Seit dem Schuljahr 2019/2020 können Schüler der fünf Tiroler Fachschulen für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement in Lienz, St. Johann, Rotholz, Imst und Landeck im Rahmen des Schwerpunkts Gesundheit und Soziales die Ausbildung zur Assistenzkraft in Kinderbetreuungseinrichtungen in ihrer Schulzeit absolvieren.