Wer sich heuer den Titel „Schinkenkaiser“ holte

Erstmals beim Fest vertreten war auch Biobauer Klaus Tschaitschmann. „Das ist ja Wahnsinn, was hier abgeht, mit so einem Ansturm hatten wir nicht gerechnet.“ Denn beim Schinkenfest ist alles da, was Rang und Namen hat. So auch bei der bereits traditionellen Schinkenkaiserwahl, die im Brauhaus Breznik seit über 20 Jahren bereits Tradition hat.