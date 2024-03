Kate in ihrem Lieblings-Bauernladen gesehen

Die britische Prinzessin Kate hat am Wochenende zum ersten Mal seit ihrer schweren Operation gemeinsam mit ihrem Mann Prinz William einen Hofladen in der Nähe ihrer Hauses Adelaide Cottage in Windsor besucht. Dies sei ein gutes Zeichen, dass ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit kurz bevorstünde, heißt es in britischen Medien.