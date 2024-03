Zwei Snowboarder mit Heli vom Krippenstein geholt

Eine 34-jährige Frau und ihr gleichaltriger Ehemann, beide finnische Staatsbürger, gerieten am Sonntagnachmittag im Skigebiet Dachstein Krippenstein in Bergnot. Die beiden waren am Vormittag mit der Dachstein Südwandbahn von Ramsau am Dachstein/ Steiermark mit der Gondelbahn auf den Hunerkogel gefahren. Von dort gingen bzw. fuhren sie mit ihren Splitboards entlang der Skitourenmarkierung über das Dachsteinplateau zum Krippenstein in Obertraun/Oberösterreich.



Vor zwei Monaten schon einmal da gewesen

Das Freeride-Angebot am Krippenstein kannten die beiden von einem zurückliegenden Urlaub vor etwa zwei Monaten. Das Ehepaar wollte deshalb auch diesmal über die Variante „Angeralm“ ins Tal abfahren. Da jedoch an diesem Tag viel weniger Schnee als noch im Jänner war, verlief die Abfahrt für die Finnen anders als gewohnt. Die beiden übersahen aufgrund der fehlenden bzw. nur schwer erkennbaren Abfahrtsspuren die Ausfahrt aus der Variante und fuhren zu weit ins Gelände bergab.