Frau (51) rutscht bei Skitour aus: verletzt!

So hatte sich die 51-Jährige ihre Skitour bestimmt nicht ausgemalt: Gegen 11 Uhr am Sonntag war sie in der Gemeinde St. Jakob im Defereggen gerade im Bereich des Staller Sattels mit ihren Tourenskiern unterwegs, als das Unglück passierte. Sie wollte über die übliche Route in Richtung Hinterbergkofel hinauf, doch so weit sollte sie nicht kommen: Auf einer Seehöhe von etwa 2450 m rutschte die Frau im steilen Gelände plötzlich aus.