ZdF lässt Winnetou zu Ostern über TV-Schirm reiten

Zu Ostern hat die Ausstrahlung der Filme aus den 1960er-Jahren fast schon Tradition und auch heuer will man dabei bleiben. Am Karfreitag sendet das ZdF den ersten „Winnetou“-Film um 11.30 Uhr. Der zweite Teil folgt am Ostersonntag um 10.15 Uhr und der dritte Teil am Ostermontag um 11 Uhr.