Österreich hegt keine „Beitrittsgelüste“ zur NATO

Einen kräftigen Seitenhieb auf die FPÖ gab es auch in der Pressestunde. „Ich finde es sehr bedauerlich, dass wir eine Partei in diesem Land haben, und eigentlich erschreckend, die sich immer wieder (...) ganz mutwillig vor den Karren Russlands spannen lässt.“ Er habe manchmal das Gefühl, die richtige Abkürzung für die Partei sei „Freunde Putins in Österreich“ – „weil sie zum Teil eins zu eins die Fake-News, und was alles in den russischen Kanälen verbreitet wird, übernehmen“.