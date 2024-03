Ex-Politiker soll 43.000 Orden gestohlen haben

Er bestritt die Vorwürfe und bezeichnete es als „unmöglich“, eine so große Anzahl an Orden aus einem Regierungsgebäude zu bringen. Zugleich frage er sich, warum Justiz und Polizei sich der Angelegenheit erst nach 15 Jahren annehmen. In all dieser Zeit sei er selbst nie befragt worden, so Homen, der die Vermutung eines politischen Ablenkungsmanövers äußerte.