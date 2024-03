„Impfung gegen Masern soll zur Pflicht werden“

Virologen sprechen von einem „Spitzen-Masernjahr“, die Frankfurter Rundschau berichtet von einem „dramatischen Anstieg der Zahlen in Österreich“. Binnen einer Woche ist die Summe der Erkrankten um 50 gestiegen, liegt jetzt österreichweit bei 267 und es dürften mehr werden: Am Freitag wurden Kunden einer Billa-Filiale in Straßwalchen (Sbg.) aufgerufen, ihren Gesundheitszustand nach einem Masernfall zu beobachten.