Störche in Perg sorgen zweites Mal für Nachwuchs

Winter in Perg verbracht

Und den Tieren scheint es im Unteren Mühlviertel ganz besonders gut zu gefallen, sie sind nicht nur wiedergekommen, sie sind auch geblieben und haben sich vermehrt. „Die gute Nist- und Brutsituation in Perg ist ganz sicher ausschlaggebend dafür, dass die Störche jetzt schon brüten. Da sie auch in Perg den Winter verbrachten, haben sie ausreichend Kraft für eine frühe Brut. Das Paar ist das erste, das in Oberösterreich brütet“, so der oberösterreichische Storchenexperte Robert Gattringer.