Perger Störche wollen gar nicht in den Süden

Überwintern in OÖ die Ausnahme

„Die Eltern bleiben meistens noch länger, weil sie ausgezehrt sind. Sie hatten ja viel Arbeit, um die Jungen zu ernähren. Sie fressen sich noch ein bis zwei Wochen voll, bis sie selbst kräftig genug sind“, so der Experte. Und dann verbringen sie die kalten Monate in der Regel im wärmeren Afrika oder lassen sich teilweise schon in Spanien nieder. Das Überwintern in unserem Bundesland ist indes die absolute Ausnahme: Neben den Eltern aus Perg bleibt nur in Saxen noch einer der Vögel hier. Dieser Storch zählt dafür schon als echter Oberösterreicher: „Der bleibt schon seit fünf oder sechs Jahren über den Winter“, sagt Gattringer.