Von „Ahnlroas“ bis zum Wunschbaum ist alles drin

Keine Eintagsfliegen

„Unser Ziel war es, die Aktivitäten dauerhaft in den Gemeinden zu verankern, damit sie zu einem Fixpunkt im Kalender werden und so zu einem gelungenen Miteinander beitragen“, so Petra Pongratz, Geschäftsführerin des Vereins „füruns“: „Gerade am Land ist es wichtig, parteiunabhängige Angebote für alle zu machen. Es ist überall gelungen, Personen in Aktivitäten einzubinden, die vorher ihre Zeit hauptsächlich alleine daheim verbracht haben.“