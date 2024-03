Störung legt viele McDonald‘s in Österreich lahm

Eine Computerstörung bei McDonald's hat in Österreich, Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern weltweit zahlreiche Filialen der Schnellrestaurantkette lahmgelegt. Einen Hackerangriff schloss der US-Konzern aber aus. „Es gibt eine technische Störung, die sich auf unsere Restaurants auswirkt“, teilte McDonald's am Freitag mit. Das Unternehmen arbeite an einer Lösung.