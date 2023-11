Reiche Menschen leben extrem klimaschädlich

Der exzessive Konsum von reichen und superreichen Menschen trägt laut Datenanalysen der Entwicklungsorganisation Oxfam in erschreckendem Maße zur beschleunigten Erderwärmung bei. Laut einem am Montag veröffentlichten Bericht verursachte das reichste Prozent der Weltbevölkerung im Jahr 2019 so viele klimaschädliche Treibhausgase wie die ärmeren zwei Drittel der Bevölkerung, bestehend aus fünf Milliarden Menschen.