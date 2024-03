Trotz Obduktion: Identität von Brandleiche unklar

Die Identität jener Leiche, die am Donnerstag in einem abgebrannten alten Bauernhaus in der Tiroler Wildschönau (Bezirk Kufstein) entdeckt worden war, ist weiterhin unklar. Auch eine Obduktion konnte nicht klären, ob es sich tatsächlich um den abgängigen Bewohner handelt. Jetzt soll ein DNA-Abgleich das Rätsel lösen.