Alter Bauernhof in Flammen, Bangen um Bewohner

Feueralarm in der Nacht auf Donnerstag im Tiroler Unterland: In der Wildschönau (Bezirk Kufstein) ging ein altes Bauernhaus in Flammen auf und ist in der Folge komplett abgebrannt. Stundenlang kämpften die Einsatzkräfte gegen das Inferno an. Um einen Bewohner herrscht indes großes Bangen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich im Gebäude befand.