Wütende Russen leeren Farbflüssigkeiten in Urnen

Aufruhr am Wahltag in Russland: In verschiedenen Regionen des Landes leeren Wahlberechtigte bunte Flüssigkeiten in die Urnen. Sie färben so sehr, dass die abgegebenen Stimmzettel bei der Auswertung wohl nicht mehr entziffert werden können. In Sankt Petersburg wurde sogar ein Molotow-Cocktail vor einem Wahllokal zur Explosion gebracht.