Mehrere Waldbrände bei Plansee ausgebrochen

Gegen 13 Uhr heulten in Breitenwang die Sirenen. Ein Anrufer hatte Alarm geschlagen. Aus bisher unbekannter Ursache war ein Waldbrand in der Nähe der Kapelle Frauenbrünnele bei Reutte ausgebrochen. Plötzlich entfachten sich weitere Brände in der Nähe. Die Feuerwehren Reutte, Breitenwang, Lechaschau und Höfen versuchten daraufhin, stundenlang die Feuer unter Kontrolle zu bringen. „Betroffen ist eine Fläche von rund 30.000 Quadratmetern“, berichteten Einsatzkräfte, „da das Gelände dort sehr unwegsam ist, gestalten sich die Löscharbeiten schwierig.“