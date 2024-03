Das „Wassermonster“ Axolotl birgt ewiges Leben

Ein mystisches Unterwassertier soll helfen, den Tod zu überwinden. Der Axolotl, den die amerikanische Biochemikerin Elly Tanaka in ihrem speziell eingerichteten Labor in Wien-Landstraße – fernab der exotischen Heimat des Wassergetieres also – dort genau unter die Lupe nimmt, ist schon ein wundersamer Geselle.