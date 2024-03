Silbereisen in Kitz: Letzte Chance auf Tickets!

„Es ist der Hammer“

„Egal, wo ich gerade in Österreich unterwegs bin, überall werde ich nach Tickets gefragt. Es ist somit der Hammer, dass wir heuer gleich zweimal im Stadion in Kitzbühel feiern können - nicht nur am Samstag, sondern auch am Freitag“, freut sich Silbereisen im „Krone“-Gespräch.