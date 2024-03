Wanderer unterschätzen aktuelle Wetterbedingungen

Eine Grazerin (18) und ein Freund aus München (19) mussten am Mittwoch erleben, was passieren kann, unterschätzt man die aktuelle Lage in den Bergen. Gemeinsam stiegen sie zur 1835 Meter hohen Messnerin von Tragöss-Oberort aus auf. Eine ansprechende Tour, die nicht nur Fitness, sondern auch sorgfältige Planung erfordert. Erst gegen 17 Uhr erreichten sie den Gipfel. Für den Abstieg wählten sie den unmarkierten Jagdsteig Richtung Scheideck. Das Problem aktuell: „Auf den Nordseiten, wo die Sonne nicht hinkommt, wird sicher noch bis Mai, Juni Schnee liegen“, erklärt Enrico Radaelli, Sprecher der Bergrettung Steiermark. Genau das war auch bei den beiden der Fall. Sie gerieten in unwegsames Gelände und fanden sich in der Dämmerung nicht mehr zurecht. Dann taten sie das einzig Richtige und wählten den Notruf. Die Bergrettung und ein Alpinpolizist brachten sie unversehrt ins Tal.